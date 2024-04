Estudante baleado enquanto voltava da escola morre em hospital | A TARDE

Um estudante que foi baleado enquanto voltava da escola, morreu nesta quinta-feira, 11, depois de passar mais de 40 dias internado, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Éberton José Silva Miranda, de 17 anos, estava internado no Hospital Geral Clériston Andrade.

A tentativa de homicídio foi registrada às 7h15 do dia 29 de fevereiro, no bairro Santo Antonio dos Prazeres. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima caminhava com colegas. Em seguida, dois homens chegam em uma motocicleta e um deles efetua os disparos.

Segundo a Polícia Civil, o crime era investigado como tentativa de homicídio. Com a morte da vítima, passa a ser acompanhado pela Delegacia de Homicídios.