Estudante celebra aprovação em Medicina na UFBA: 'Não tenho palavras' | A TARDE

Com apenas 19 anos, Leonardo Lima viu um desejo grande se realizar: passar em medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Além de conquistar a vaga, o morador de Simões Filho deu muito orgulho aos pais ao passar pelo em 1º lugar por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em entrevista ao Portal A TARDE, Leonardo falou sobre a imensa alegria que está sentido. "Não tenho nem palavras. É uma felicidade grande demais ver todo mundo me parabenizando, várias pessoas dizendo que se inspiram em mim. Ouvir minha mãe, meu pai, minha família feliz. É muito, muito, muito, muito gratificante mesmo depois de tanto tempo de estudo. É algo muito prazeroso. Agora, minha expectativa é de que o curso seja difícil, mas estou encarando como um grande desafio que irá mudar a minha vida e a da minha família", contou.

Estudos

O futuro médico conta que estudava cerca de 10 horas por dia, divididas em um cursinho pré-vestibular que fazia no Bernoulli Educação e outras horas em casa.

"Durante a semana eu dividia meu tempo com o cursinho. Já nos finais de semana eu sempre tirava um dia para me dedicar. Sábado era o dia do simulado, quando eu reservava duas horas da manhã para responder às questões, realizava o simulado e descansava à noite. No domingo, eu parava para corrigir todos os simulados. Era o dia que eu mais conseguia estudar em casa pois não precisava me deslocar até o cursinho", detalha.

Questionado sobre os momentos de lazer, Leonardo diz que nunca foi uma pessoa de sair muito, mas sempre tinha a tradição de ir ao cinema com a família, no entanto, nesse período ele reduziu a frequência de idas para focar nos estudos.

"Eu nunca fui uma pessoa a muito de sair para noite, esse tipo de coisa. Nunca foi muito da minha pessoa. Porém eu saía bastante com a minha família. Mas durante esse ano de estudos eu abri mão. Eu falava: 'pai, mãe, não vou conseguir sair. Podem ir com minha irmã'. Sempre foi tranquilo abdicar, porque eu achava que era só um ano, mas que depois disso ia vai valer a pena. Tinha consciência de que estudando algumas horas eu veria o resultado. Costumávamos ir o menos uma vez por mês ao cinema, mas nesse período, eu fui ou duas vezes durante todo o ano".

Projetos

Leonardo ainda não sabe qual área da medicina vai seguir, mas, com muita emoção já faz planos para o futuro e aconselha quem buscar realizar esse mesmo sonho: “Eu espero dar meu máximo e me tornar um dos melhores médicos do país, e, acima de tudo, tornar-me um profissional que seja capaz de orgulhar minha mãe e o meu pai”.

Para os que ainda estão em busca de realizar o mesmo sonho, o jovem aconselha focar em olhar para família e pensar no quantos os pais ficariam orgulhosos.

"Eu diria para essas pessoas que estão em busca, olhar primeiramente para a família delas. Olhar para o pai, para a mãe, olhar para aquelas pessoas que elas amam e pensem no quanto elas querem ajudar essas pessoas. Enquanto elas querem dar um uma felicidade a essas pessoas que estão sempre apoiando elas querendo ou não. Essa é a melhor motivação que você pode ter. Porque por mais que a gente não tenha pedido para ter nascido, uma vez que a gente está nesse mundo a gente quer sempre dar o nosso melhor, a gente quer sempre o melhor, tanto para a gente quanto para os nossos pais e futuramente para os nossos filhos. Então que os jovens sempre procurem na família uma motivação porque é lá que você vai encontrar", aconselha.