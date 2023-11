Estudante fica ferido após tentar separar briga dentro de escola na BA | A TARDE

Um adolescente ficou ferido durante uma briga em Itapetinga, sudoeste da Bahia, dentro do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. Uma estudante usou um estilete para ferir o colega no braço e na barriga. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 10.

A situação teria acontecido depois de uma discussão entre duas adolescentes. Um terceiro jovem tentou separar a briga, mas foi ferido por uma das adolescentes. A direção da instituição solicitou apoio do SAMU, que realizou atendimento ao jovem, que foi liberado.

As famílias dos adolescentes envolvidos na briga foram convocadas para um encontro na escola com representantes do Conselho Tutelar para definir as medidas educativas que serão adotadas.

De acordo com Núcleo Territorial, ações pedagógicas de prevenção ao bullyng e de combate a todo tipo de violência, preconceito e discriminação são desenvolvidas nas escolas.