Estudante que teve rosto cortado em ônibus divulga imagens da ação

Stefani Firmo, de 23 anos, a estudante de enfermagem que teve seu rosto cortado durante uma viagem de ônibus de Recife- PE para Salvador, divulgou imagens do circuito de segurança do coletivo onde aconteceu o crime, no dia 29 de novembro.

As imagens, postada na noite desta segunda-feira, 5, mostram o momento em que a suspeita se levanta, se aproxima da vítima e comete o crime. "É surreal de rápido, de como a mulher foi ágil. Se não prestar a atenção passa despercebido", relata a jovem em uma das publicações que antecede o vídeo. [veja o vídeo]

Stefani aproveitou também para atualizar como anda a investigação sobre o caso. Segundo ela, a polícia já analisa as imagens e realiza perícias.

Em nota, a Polícia Civil informou que "os laudos periciais são aguardados. Uma faca localizada com a passageira foi encaminhada à perícia, para saber se foi utilizada na ação. Caso seja comprovada a autoria, a mulher poderá ser indiciada por lesão corporal".

Na ocasião, o ônibus seguiu para Delegacia de Polícia de Conde, onde Stefani prestou depoimento e alguns passageiros foram ouvidos, mas a mulher foi liberada logo em seguida e ambas retomaram a viagem no mesmo coletivo.

Moradora de Itabuna, a jovem paulista voltava de Recife após fazer uma prova de residência com uma amiga. Ela chegaria a Salvador onde iria pegar outro ônibus para ir para casa.

Veja o que ela disse na publicação.

"Pessoal, graças à intensa mobilização de vocês nas redes sociais, a empresa de ônibus contribuiu para o andamento das investigações e liberou o vídeo que comprova o ataque que sofri. Nas imagens da câmera do veículo, é possível perceber que a mulher que estava atrás de mim se levanta e rapidamente desfere um golpe no meu rosto. A gravação não deixa dúvidas de que não houve qualquer discussão ou transtorno entre mim e ela. Pelo contrário, ela simplesmente se levantou e utilizou a faca que carregava para me cortar enquanto eu dormia. O ataque foi gratuito, brutal e cruel. Ainda estou muito assustada com tudo e tentando absorver o que ocorreu. Agora estamos aguardando o encerramento das investigações para que a justiça seja feita e essa criminosa seja punida".

null Reprodução / Redes sociais