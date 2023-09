Estudantes são transportados em porta-malas de veículo em Santo Amaro

Uma situação de irresponsabilidade e descaso é a que tem acontecido com o transporte escolar do município de Santo Amaro, Recôncavo Baiano. Estudantes da rede municipal estão sendo transportados no porta mala de veículos, que prestam o serviço para a Prefeitura.

Em vídeo recebido pelo Portal A TARDE, mostra a situação irresponsável e perigosa, uma vez que com a superlotação, estudantes precisaram improvisar para conseguirem se deslocar até a escola de nome Nova Conquista, onde 15 alunos desembarcaram do veículo.

"Além desse absurdo de transportar alunos acima da capacidade do veículo, suspeitamos que o condutor não tem habilitação", disse o vereador Cleber Feião.

Ainda de acordo com a denúncia, o ônibus escolar que o município viabiliza para o serviço está parado.

"A gente não sabe dizer o motivo desse ônibus estar sem funcionar, já que os alunos teriam que ser transportados nele", completa o vereador.

O Portal A Tarde teve acesso a licitação do transporte escolar de Santo Amaro, publicada na edição do último dia 6 de julho, na qual a gestão da prefeita Alessandra Gomes (PSD), contrata a empresa Pioneiro Transportes EIRELI, com valor total de R$ 4.508.088,00 (quatro milhões, quinhentos e oito mil e oitenta e oito reais.

Veja o flagrante de transporte irregular do estudantes:







A Prefeitura de Santo Amaro não atendeu as ligações realizadas pela reportagem para tais questionamentos.