Evento celebrará o lançamento de 27 materiais de educação ambiental | A TARDE

O Plano de Ação Territorial de Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção do Território Chapada Diamantina-Serra da Jiboia (PAT Chapada Diamantina-Serra da Jiboia) tem o prazer de anunciar uma série de eventos que celebrarão o lançamento de 27 materiais de educação ambiental, incluindo vídeos, documentário, livros, exposições fotográficas e placas informativas.

Esses materiais foram produzidos com as comunidades dos municípios de Itatim, Mucugê, Ibicoara, Piatã, Itaetê e Lençóis durante o curso de Formação de Mobilizadores, realizada pelo PAT entre agosto e outubro de 2023.

Os eventos, que fazem parte das Campanhas de Educação Ambiental do PAT, acontecerão nas seguintes datas e localidades:

03/06: Itatim

04/06: Itaetê

06/06: Mucugê

07/06 e 08/06: Ibicoara

10/06: Piatã

12/06: Lençóis

Os lançamentos integrarão as atividades do Dia Mundial do Meio Ambiente dos seis municípios e contarão com diversas iniciativas culturais e educativas, proporcionando um espaço de diálogo entre o Plano de Ação, as autoridades presentes e a comunidade local.

O principal objetivo do projeto é reduzir as ameaças sobre 27 espécies criticamente ameaçadas de extinção e seus ecossistemas, integrando poder público, academia e sociedade. Além disso, o projeto beneficia outras 339 espécies silvestres.

O PAT Chapada Diamantina-Serra da Jiboia abrange 56 municípios da Bahia e é coordenado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), universidades, órgãos públicos federais, estaduais, municipais e atores locais, apoiados pelo projeto GEF Pró-espécies – todos contra a extinção.

Os materiais educativos serão disponibilizados em uma biblioteca virtual do PAT, para que possam ser utilizados em atividades de educação ambiental por mobilizadores de todo o território. Estes mobilizadores incluem professores, estudantes, guias e condutores, quilombolas, produtores rurais, servidores públicos, pesquisadores e todos aqueles que se preocupam com o futuro da Chapada Diamantina e Serra da Jiboia.

Convidamos toda a comunidade e a imprensa a participarem desses eventos significativos, que destacam a importância da conservação da biodiversidade e o empenho coletivo na proteção das espécies criticamente ameaçadas.

