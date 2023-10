Evento discute inclusão de pessoas com deficiência | A TARDE

Uma jornada em busca de inclusão e transformação foi a proposta do X Congresso Estadual das Apaes da Bahia (Conapaes-BA), um dos mais importantes eventos do movimento das Apaes, que chegou ao fim nesta sexta-feira,13, no Fiesta Convention Center. Realizado pela Federação das Apaes do Estado da Bahia (Feapaes-BA), em parceria com a Apae Salvador, o congresso teve como tema geral “Inclusão: Desafios, Perspectivas e Possibilidades”.

No total, foram quatro dias de uma programação com conteúdos voltados para o universo da pessoa com deficiência, com debates, minicursos e mesas-redondas liderados por especialistas renomados, incluindo palestrantes PcD. Paralelo ao congresso, aconteceram, ainda, o IV Fórum de Autodefensores e o I Fórum da Família.

No último dia do evento, estiveram em pauta as temáticas de defesa de direitos, políticas públicas destinadas a essa população, atividades físicas para o público PcD, empoderamento, diversidade, arte-educação e cultura inclusiva.