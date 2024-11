Evento marcará a comemoração dos 10 anos da ECPL

- Foto: Divulgação

A comemoração do décimo aniversário de criação da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), unidade de educação corporativa do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), será marcada por uma programação especial, no dia 6 de novembro.

A ECPL foi criada pela Lei Estadual 13.192/2014, na gestão do conselheiro-presidente Inaldo da Paixão Santos Araújo, atualmente diretor da unidade.

O evento inclui uma apresentação da Camerata Opus Lúmen, da Orquestra Sinfônica da Bahia, e uma palestra de Antônio Gois, colunista do jornal O Globo e jornalista especializado em educação.

Na abertura da comemoração, às 13h30, haverá uma apresentação da Camerata Opus Lúmen, sexteto que integra o projeto Cameratas Para Todos, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e executa peças eruditas contemplando a música clássica, passando também pelo gênero popular de forma estilizada. Em seguida, às 14:30, o jornalista Antônio Gois irá proferir a palestra “O ponto a que chegamos: duzentos anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente”, um tema dos mais interessantes e muito ligado à realidade atual.

O evento será realizado no Plenário Conselheiro Lafayette Pondé, e, como terá vagas limitadas à capacidade do espaço, aqueles que quiserem garantir a presença devem se inscrever por meio do link https://www.tce.ba.gov.br/eventos.