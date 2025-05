Eventos marcam parceria entre UCIB e Tribunais de Contas da Bahia

Ministério pediu que promotor perca a função pública, caso condenado - Foto: Divulgação

O IX Congresso Baiano de Controle Interno promete ser um marco na agenda da gestão pública baiana. Realizado em conjunto com o II Encontro dos Controladores do Estado da Bahia, o evento acontece nos dias 29 e 30 de abril, no auditório do Ministério Público do Estado, em Salvador.

O encontro terá a reunião de agentes públicos de diversos municípios para discutir temas estratégicos como a nova Lei de Licitações, reforma tributária, transparência e o uso da inteligência artificial na gestão pública.

A iniciativa celebra uma década de parceria entre a União das Controladorias Internas do Estado da Bahia (UCIB) e os Tribunais de Contas do Estado (TCE/BA) e dos Municípios (TCM/BA). A programação conta com especialistas renomados nas áreas de controle, contabilidade pública e Justiça, como Rita Tourinho, do Ministério Público, e Antônio Argolo, da Controladoria Geral da União (CGU).

Para Maike Oliveira, presidente da UCIB e controlador geral de Itaberaba, o momento é decisivo: "A administração pública é técnica, burocrática e exige domínio de normas, rotinas e boas práticas. A UCIB atua como uma parceira estratégica, oferecendo capacitação, conhecimento técnico e representatividade institucional junto aos órgãos de controle".

Desde 2015, o Congresso integra o projeto “UCIB + TCE em Campo”, vinculado ao Programa de Ampliação do Controle Social da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL), do TCE/BA. A iniciativa tem como meta fortalecer o controle público por meio da qualificação contínua de servidores e da sociedade civil.

Segundo o conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, diretor da ECPL, a parceria com a UCIB representa um modelo de atuação voltado para a orientação pedagógica: "O controle público se fortalece quando há sintonia entre o controle interno, externo e social. Essa tríade é essencial para garantir uma gestão responsável e transparente", afirmou. Ele será o responsável pela palestra de abertura, com o tema “Por um Novo Controle Público”.

Já o conselheiro do TCM/BA, Ronaldo Sant’Anna, que participa da roda de conversa “Manual de Práticas da Controladoria Interna”, destaca a importância da capacitação para prevenir irregularidades e fortalecer o combate à corrupção. "Demonstrar objetivos e funções constitucionais das controladorias fortalece a fiscalização e ajuda os municípios a atingirem suas metas", ressaltou.