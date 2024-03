Ex-âncora do SBT é preso por tráfico de drogas; saiba mais | A TARDE

O jornalista Marcelo Carrião, ex-âncora de telejornais do SBT, foi preso por tráfico de drogas na quarta-feira, 28, no litoral de São Paulo. O comunicador, que já comandou o “SBT Notícias”, foi detido em flagrante com outras sete pessoas sob acusação de ser um fornecedor de drogas ilícitas em uma operação da Polícia Civil.

Ainda de acordo com informações da investigação, três estufas de cultivo de maconha foram encontradas em uma casa. Para quem não se lembra, Marcelo Carrião trabalhou por cerca de 8 anos na emissora de Silvio Santos (2012 a 2020) e foi dispensado por motivos internos que não vieram a público. Durante sua jornada no canal de São Paulo, o jornalista atuou na editoria policial e cotidiano.

O SBT foi procurado pela imprensa para comentar sobre o caso. Em resposta, a emissora de Silvio Santos informou que não iria se pronunciar sobre o assunto, pois Marcelo Carrião foi dispensado da empresa antes de ser preso por tráfico de drogas. A Polícia Civil confirmou a prisão do ex-jornalista do canal de São Paulo e declarou que mais informações serão dadas “em um momento oportuno”.