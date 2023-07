Ex-esposa diz que prefeito de Itanagra tem obsessão antiga por Ramhon

Larissa Nunes, ex-esposa do prefeito de Itanagra, Marcus Sarmento, afirmou que o mandato de prisão expedido contra o influenciador Ramhon Dias é fruto de uma obsessão antiga do político.

Em suas redes sociais, Larissa afirmou que quando eram casados, o gestor do município prometeu que ia destruir a vida de Ramhon. Segundo ela, Marcus acreditava que era traído por Larissa com o influenciador.

"Ele disse que ia ver Ramhon preso e é isso que ele está em busca. Fico me perguntando até onde vai, até onde a gente vai passar por isso tudo diante do poder e da influência de Marcus", afirmou Larissa, que revelou ter sido coagida a prestar queixa contra três policiais e um depoimento acusando Ramhon de coação.

"Dei informações de acordo com o que Marcus queria que eu falasse e eu fui obrigada na época, estava dentro do relacionamento ainda e eu, em abril, me retratei dessa queixa que dei contra os policiais e não sei porque até hoje não consegui me retratar do depoimento que dei obrigada falando sobre Ramhon Dias".

Ela afirmou que esteve na delegacia, explicou que estava em um relacionamento abusivo, era agredida fisicamente, psicologicamente e que foi, justamente, sob coação que registrou as informações. Entretanto, mesmo assim, não conseguiu se rertratar.

Ela compartilhou ainda prints onde Marcus demonstra ter ciúmes de Rhamon. "Que decepção, você sempre o amou. Que nojo de mim". Em outra imagem, Marcus questiona o motivo de Larissa tê-lo traído com Rhamon e ela responde que tal fato nunca aconteceu. Larissa expôs ainda prints onde Marcus afirma que está prestes a ter um surto e diz já ter iniciado um tratamento.

Marcus, em suas redes sociais, compartilhou uma imagem com a frase: "Fique tranquilo. O tempo coloca cada rei no seu trono e cada palhaço em seu circo".



Confira o vídeo e as imagens compartilhadas por ela.

Matheus Calmon