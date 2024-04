Ex-secretária de educação de Cândido Sales é morta após assalto | A TARDE

A ex-secretária de Educação de Cândido Sales, Silene de Oliveira Tigre, foi assassinada durante um assalto em seu sítio, na zona rural da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 80ª CIPM foram acionadas para a ocorrência do desaparecimento de Silene. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de violência.

A prefeitura de Cândido Sales lamentou o falecimento da educadora. "Silene desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na educação de nossa comunidade", divulgou em nota.

Silene é mãe do médico Douglas Tigre, conhecido por trabalhar com jogadores de futebol como Thiago Silva e Vini Jr. Ele lamentou a morte da educadora. "Ontem tive um pouco de noção do que minha mãe fez em vida. O legado e o impacto na vida de tantas pessoas", disse.