Exaustor de restaurante desaba e deixa dois feridos em Alagoinhas | A TARDE

Um exaustor do restaurante Rincão Gaúcho, localizado no Centro de Alagoinhas, desabou e atingiu duas pessoas que passavam pela calçada, nesta sexta-feira, 7. As duas pessoas, um homem e uma mulher, ficaram feridas, no entanto não há informações sobre a gravidade das contusões. [Assista vídeo ao final da reportagem]



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento às vítimas.

Exaustor desabou e atingiu pessoas que passavam pela calçada | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um carro que estava estacionado em frente ao restaurante também foi atingido e teve parte do vidro traseiro danificado.



O Portal A TARDE entrou em contato com o restaurante Rincão Gaúcho, no entanto foi informado pela funcionária que atendeu à ligação que todas as pessoas que poderiam falar sobre o caso estavam ocupadas, prestando atendimento à ocorrência.

O restaurante fica localizado a cerca de 10 metros do edifício do qual, em abril deste ano, uma marquise desabou, matando duas pessoas.

Assista vídeo:





