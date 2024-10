Exército tenta esconder bônus de R$ 50 milhões e lista de beneficiados

- Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o Exército tentou esconder informações sobre bônus que devem ser pagos a mais de 2 mil servidores civis. O total do benefício chega a soma de R$ 49,4 milhões em 2024. Os números foram apresentados à CGU (Controladoria-Geral da União). A informação é da Folha de S.Paulo.

Leia Mais:

>> Eleitor que não votar no primeiro turno tem 60 dias para justificar

>> Justiça Eleitoral recebe 68 mil denúncias de propaganda irregular

Conforme o apresentado, os pagamentos acompanham metas sobre quatro objetivos estratégicos: aumentar a "efetividade na gestão do bem público", fortalecer a "dimensão humana", aperfeiçoar o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Exército, além de "contribuir com o desenvolvimento sustentável e a paz social".



Em 2023, o Exército já havia se recusado a detalhar o pagamento do bônus e só fez isso após ser 'obrigado' pela Controladoria. Na ocasião, a Força, disse que pagou cerca de R$ 4,8 milhões.

As respostas dadas via LAI não deixam claro se o valor do bônus disparou entre 2023 e 2024 ou se a Força compartilhou dados parciais no ano anterior.

Além disso, os militares ainda tentam esconder a lista de servidores que receberam o benefício no ano atual. "A divulgação de informações de caráter pessoal deve ser cuidadosamente avaliada para garantir que exista uma justificativa clara e legítima para o acesso", disse o órgão.