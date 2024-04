Expectativa de dia chuvoso e vias alagadas em Salvador | A TARDE

O mês de abril começou chuvoso em Salvador e cidades da região metropolitana da capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) durante a madrugada, vários bairros registraram acumulo de chuva que ultrapassou os 100mm, considero acima da média e acendendo o sinal de alerta.

Segundo a Codesal, Ondina (102,4 mm), Federação (100,2 mm), Campinas de Brotas (85,8 mm), Pituba (83,6 mm) e Brotas (79 mm) foram os bairros mais atingidos.

Com isso já existe registro de alagamentos em várias vias e o trânsito já apresenta lentidão. A Codesal também emitiu alerta de continuidade de chuvas moderadas a fortes, nas próximas horas. A estimativa é de que pode chover entre 10 e 40 mm/h.



As família que vivem em áreas de risco devem ficar atentas e deixar os imóveis caso percebe alguma movimentação do solo. A orientação é que mantenha contato com a Defesa Civil e deixe a casa imediatamente.