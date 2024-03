Expedição de moto off-road tem ponto de partida no Farol da Barra | A TARDE

Os apreciadores do veículo sobre duas rodas vão ter uma oportunidade de participar de um expedição off road, que tem como destino final a capital de Sergipe, Aracaju. Os motociclistas vão dar o pontapé inicial no Farol da Barra, em Salvador.

No dia 4 de abril haverá uma conferência onde serão apresentados todos os detalhes a respeito da expedição. A equipe da organização do evento vai montar um pátio para exposição das motocicletas dos participantes e dará as informações sobre os trechos, as paradas estratégicas para abastecimento, os pontos de hidratação e todo o suporte para os pilotos.



A largada oficial acontece no da 5 de abril com destino ao povoado de Baixio, na cidade de Esplanada, a cerca de 170 km Salvador. Batedores da Polícia Militar e agentes de trânsito vão acompanhar os motociclistas até o início das trilhas, garantindo uma partida segura e organizada.



No dia 6 de abril, a largada será na Praia de Baixio e a conclusão vai acontecer em Aracaju, capital de Sergipe.



A organização da Expedição Salvador X Aracaju de Moto Off-Road realizou todos os investimentos necessários para garantir segurança e apoio aos participantes. A Equipe de Puxadores de Trechos, composta por experientes condutores, vai liderar o grupo, dando orientações sobre a forma mais segura e eficiente de seguir o roteiro. Os Varredores de Trilhas estarão estrategicamente posicionados para garantir que nenhum piloto fique para trás e que todos completem cada trecho com tranquilidade, oferecendo suporte adicional sempre que necessário.