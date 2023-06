Exposição com charges sobre sustentabilidade é lançada na Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai abrigar a exposição Desenvolvimento Sustentável com Humor, que traz reflexões, através de charges, sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A mostra é organizada pela Comissão de Emergência Climática e Inovação para Sustentabilidade da Câmara de Vereadores, em parceria com o Instituto Virada Sustentável, e vai ficar disponível para visitação gratuita a partir desta segunda-feira (5), até o dia 16 de junho, das 7h às 21h45, sempre de segunda a sexta, exceto feriados, no saguão do auditório da Escola Politécnica, no 6º andar.

Presidente da comissão, o vereador André Fraga (PV) foi quem viabilizou essa exibição. “O humor dessas charges não se trata de fazer rir, mas de causar reflexões através de formas inteligentes de se expressar com ironia. E é isso que queremos. Para além do trabalho que temos feito em guiar nossos projetos de acordo com os ODS, também queremos gerar conscientização sobre as escolhas que fazemos e como elas impactam no nosso planeta e na nossa cidade”, disse.

Quem for à exposição também poderá participar de um concurso para ter seu desenho, charge ou arte gráfica exibida nas próximas locações da exposição. Em um dos tótens, vai ter um QR Code que dá acesso ao formulário de inscrição no concurso. “É só preencher as informações, mandar seu material e acompanhar nossas redes sociais @euandrefraga para ficar ligado nas próximas etapas. Criamos essa dinâmica para estimular mais ainda a arte e a reflexão sobre os ODS”, disse André.

Exposição

A mostra “Desenvolvimento Sustentável com Humor” foi exibida nas edições de 2018 e 2019 da Virada Sustentável, em São Paulo. As charges vêm do Salão Internacional do Humor de Piracicaba e tratam de temas como biodiversidade, cidadania, mobilidade urbana, água, direito à cidade, mudanças climáticas, consumo consciente, economia verde, entre outros.

A exposição também faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente organizada pela Escola Politécnica e que começou nesta quinta-feira (1) e vai até a próxima quarta-feira (7). Com o tema “Pluralidade Ambiental”, o evento é uma iniciativa do Departamento de Engenharia Ambiental e tem palestras e rodas de conversa. Confira a programação completa no link bit.ly/SemMeioAmb.

Comissão

Essa não é a primeira exposição organizada pela Comissão de Emergência Climática e Inovação para Sustentabilidade. No ano passado, também durante a Semana do Meio Ambiente, foi lançada a exposição Salvador 2100, que apresentou projeções de como Salvador vai ficar quando invadida pela água do mar, de acordo com a previsão da agência Climate Central, considerando uma elevação do nível do mar de 55 centímetros.

Isso deve ocorrer caso a temperatura média do planeta aumente em 1,5ºC, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (IPCC). A exposição ficou em cartaz até o mês passado em centros comerciais, escolas e museus.

Além disso, o mandato do vereador André Fraga também mantém o projeto ODS nas Ruas, que leva a Salvador ações ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como hortas urbanas, doação de mudas, limpeza de praias e eventos artísticos para a difusão da Agenda 2030. O programa é marcado pelo uso de uma Kombi verde, que percorre os bairros da cidade nas ações de sustentabilidade.

Serviço

O quê? Exposição Desenvolvimento Sustentável com Humor.

Onde? No saguão do auditório da Escola Politécnica da Ufba, no 6º andar (R. Prof. Aristídes Novis, 2 - Federação).

Quando? Entre 5 e 16 de junho, das 7h às 21h45, sempre de segunda a sexta, exceto feriados.

Entrada: Gratuito.