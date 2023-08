Exposição conta histórias de equipes do IBGE

Andando pela Estação Pituaçu de Metrô, a assistente administrativa Jersonita Santana primeiro foi pega pela surpresa ao encontrar uma exposição de fotografias no meio da estação. E depois de algumas voltas pelas imagens, foi surpreendida mais uma vez ao encontrar uma foto de um povoado quilombola no município de Wenceslau Guimarães.

“Sou de Gandú, cidade que fica bem do lado de Wenceslau, e não tinha ideia de que havia quilombolas lá”, explicou sorrindo, enquanto percorria a exposição do 1º Prêmio Fotográfico do Censo Demográfico 2022.

A foto que surpreendeu Jersonita faz parte da seção especial, não competitiva, da exposição, batizada de ‘Envolver para Desenvolver’, dedicada a fotografias tiradas pelas equipes de profissionais do IBGE da Bahia, durante o recenseamento de quilombolas e indígenas no estado.

O restante da exposição é composta por 169 fotografias de todo o país, escolhidas por servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em meio a mais de 17 mil imagens capturadas pelo dispositivo móvel de coleta (DMC) dos recenseadores durante as coletas.

“Já havíamos realizado esse concurso no Censo Agro, mas é a primeira vez no Demográfico. E é um privilégio nosso ter essa exposição física, pois nos outros estados as pessoas só puderam ver as fotografias online”, explica o superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia.

Votação

A votação foi feita de forma online e encerrou no dia 21 de julho, mas a exposição física na Estação Pituaçu de Metrô acontece até hoje, 23, então ainda dá tempo de conferir! Os autores das três fotos mais votadas em cada categoria receberão prêmios em dinheiro: R$ 5 mil para o 1º lugar, R$ 3 mil para o 2º e R$ 1 mil para o 3º lugar. Eles devem ser conhecidos em setembro.