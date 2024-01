Exposição da Brahma Kumaris acontece no Museu de Arte Sacra da UFBA | A TARDE

Em um mundo tão turbulento, refletir sobre a esperança é tarefa essencial. Pensando nisso, a Brahma Kumaris, apresenta a Exposição “Esperança: cultive a sua.” A mostra coletiva conta com participação de vários artistas premiados, tais como o artista visual Ray Viana, que expõe a escultura intitulada “ As flores da Esperança “, os fotógrafos Nilton Souza e Margarida Neide, o artista plástico Fagner Bispo, com a obra “ Esperança é a ultima que morre “, a paisagista Bia Dunningham que assina o “ Jardim da Esperança “ ,o cartunista e artista visual Caó Cruz, entre outros, e ficará em cartaz até 30 de março. A exposição é composta por algumas esculturas, instalações, pinturas, fotografias e uma tenda imersiva para que o visitante possa ter uma experiência de meditação intitulada “ Trilha Mental “, assinada por Alex Pochat. A proposta é que a tenda seja como um santuário onde a esperança seja celebrada.

A mostra pretende ser uma inspiração por trás de cada peça, um lembrete de que, mesmo nas sombras da vida, há sempre a resiliência que nos aponta a promessa de um amanhã mais radiante. Cada obra é um convite a explorar os matizes da esperança, para refletir sobre a beleza que emerge quando o ser abraça a jornada espiritual.

Assim, a Brahma Kumaris inaugura esta exposição como um testemunho da interseção entre a arte e a espiritualidade, um espaço onde a esperança se torna a musa que guia o pincel do coração. A proposta da exposição é que seja uma experiência de renovação, uma imersão na arte sublime de cultivar esperança em meio às complexidades da existência.

Sobre a Brahma Kumaris:

A Brahma Kumaris é um movimento espiritual difundido por mais de 110 países, com sede em Mount Abu (Índia), escritórios em Londres (Reino Unido), Moscou (Rússia), Nairóbi (Quênia), Nova York (EUA) e Sidney (Austrália). A BK promove meditação, a prática filosófica da Raja Yoga, retiros espirituais, iniciativas ambientais, projetos educativos, culturais e artísticos.

Mais informações: www.brahmakumaris.org.br.

Serviço: Exposição Esperança: cultive a sua.

Local: Museu de Arte Sacra da Ufba

Período: de 19 de janeiro a 30 de março de 2024

Endereço: Rua do Sodré, 276- Dois de Julho, Salvador - BA, 40060-240

Mais informações: 32835591

Entrada franca

Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17:30h.

Acesse as redes sociais do MAS: @masufba (Instagram), Museu de Arte Sacra da UFBA (Facebook), @MuseudeArteSacradaUFBA (Youtube)

Site do museu: mas.ufba.br