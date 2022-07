ExpoTech chega à 4ª edição com evento no Senai Cimatec

Nesta quarta-feira, 13, no Centro Tecnológico Senai Cimatec, foi realizado o almoço de lançamento para a 4ª edição do ExpoTech. O evento, que acontece nos dias 18 e 19, tem o objetivo de apresentar as novidades dos segmentos de saneantes, cosméticos e tintas às empresas da Bahia e Sergipe. Presente no evento, o Grupo A TARDE foi representado pela executiva de contas, Ana Paula.

Promovida pelo Saneantes da Bahia, a feira conta com 54 expositores, entre fornecedores de matérias primas, equipamentos, insumos e serviços. A maior parte deles são empresas do eixo sul-sudeste, que vão apresentar as inovações do setor, seus portfólios e tecnologias, buscando a aproximação técnica e comercial com as indústrias locais.

“A procura por participação pelas empresas cresceu nesta edição. Com isso, nossa perspectiva é que haja um aumento de mais de 35% nos negócios fechados, durante e após a feira, em relação à 2019”, projeta o diretor da ExpoTech, Juan Rosário Lorenzo.

Novidades

Nesta edição, a ExpoTech teve a exposição de novos equipamentos e produtos vindos de diversos lugares do mundo, que o público vai conferir na Ilha de Inovação. Nesta área, representantes das indústrias conheceram aplicações, ingredientes, rotas olfativas e abordagens de marketing inovadores na área de saneantes.

“Interrompida por dois anos, em função da pandemia, a Expotech volta com as melhores expectativas das empresas fornecedoras e das indústrias de cosméticos, saneantes e tintas, todos motivados pela troca de informações técnicas e comerciais e na realização de bons negócios”, afirma Raul Menezes, presidente do Sindcosmetic.



Este ano, o evento apresenta como uma das novidades a inclusão do segmento de tintas, inclusive com o lançamento de novos insumos, a exemplo da tinta removedora como solução definitiva para pichação.