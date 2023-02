Fábrica da chinesa BYD deve ser instalada em breve em Camaçari

A fábrica chinesa de veículos e baterias BYD deve ser instalada em breve na Região Metropolitana de Salvador. A montadora vai ocupar o espaço da Ford, em Camaçari, desativada há cerca de dois anos.

Segundo o secretário de Relações Institucionais do Estado, Luiz Caetano, as negociações estão avançadas. Agora, faltam apenas ajustes finais para o acordo ser anunciado.

“Nós adiantamos muito esse acordo, e agora o governador Jerônimo já nos primeiros dias colocou esta pauta como uma das principais do seu mandato. As conversações estão avançando e as últimas questões estão sendo analisadas”, disse o secretário, que destaca também a importância do apoio do Governo Federal.

Caetano, que já foi prefeito de Camaçari por três mandatos, pontua que a chegada da BYD será importante não só para o município, mas para todo o estado. “Além da geração de empregos, haverá um aquecimento do Polo Industrial Misto de Camaçari, que é o maior da América Latina. Isso vai aquecer toda a indústria”, acrescentou.

Volta da Ford

Recentemente, o presidente Lula (PT) passou a negociar com investidores chineses a volta das atividades da antiga fábrica da Ford, em Camaçari. O encerramento das atividades de produção na localidade, em janeiro de 2021, causou a perda de 4,8 mil empregos com carteira assinada.

No momento, a conversa do governo com os chineses avançou para a utilização do espaço na produção de carros elétricos, segundo a informação da Veja divulgada esta semana. O presidente acelerou os preparativos para a visita à China, que deve acontecer em março. E a negociação ainda deve envolver o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que integrará a delegação brasileira.

Além da expectativa de acordos importantes nas áreas de agronegócio, infraestrutura e tecnologia, o chefe do Executivo pretende agilizar a negociação pensada para o aproveitamento da unidade industrial de Camaçari. A ideia é articular os passos junto ao governo do Estado.