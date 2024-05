Fachada de casarão desaba em Ilhéus | A TARDE

A fachada de um casarão tombado desabou no Centro Histórico de Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde desta segunda-feira, 30. De acordo com a Defesa Civil, pessoas em situação de rua estavam no imóvel, que é tombado pelo município, mas não há registro de feridos.

A estrutura da fiação elétrica foi atingida e parte da região na Avenida Dois de Julho ficou sem energia. Equipes técnicas da Neoenergia Coelba foram acionadas para atuar na resolução do problema.

De acordo com o secretário de Cultura de Ilhéus, Geraldo Magela, o imóvel foi construído em 1929. Em 2023, um relatório de vistoria, emitido pela Defesa Civil, indicou que o imóvel tinha rachaduras, fissuras e oxidação, além das ferragens expostas visíveis na parte externa.

A análise da época identificou a presença de descolamento de placas do revestimento das alvenarias, além da presença de fissuras, rachaduras, desgastes nos pilares e oxidação na ferragem do imóvel.