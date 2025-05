Falhas humanas causam 9 de cada 10 acidentes na BA 093 e BA 099

Concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte intensificam ações educativas no maio amarelo - Foto: Divulgação Bahia Norte e Litoral Norte

De cada 10 acidentes reistrados nas rodovias baianas do sistema Ba-093 e BA-099, 9 poderiam ter sido evitados pelos motoristas. É o que demonstra o relatório do centro de controle de operações das concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte.

Segundo o levantamento dos acidentes registrados nos últimos 12 meses, mais de 90% das causas prováveis estão relacionadas a fatores humanos. Entre as principais falhas estão: a imprudência; a falta de atenção dos condutores; negligência com relação às condições do veículo e ações evasivas.

Iso se reflete nas estatísticas. As colisões (frontais, traseiras, laterais e transversais) correspondem a 35% das ocorrências registradas no último ano. Em seguida, com 29%, aparecem os choques com defensas, árvores, sistemas de drenagem, entre outros.

Os dados reforçam a importância da campanha de conscientização realizada anualmente pelo movimento internacional Maio Amarelo. Com o tema “Desacelere: seu bem maior é a vida”, a campanha, em 2025, faz um convite direto aos motoristas para uma reflexão sobre seu papel e compromisso com a segurança de milhares de pessoas que circulam pelas rodovias brasileiras.

“O movimento Maio Amarelo tem uma grande relevância por colocar em evidência o envolvimento de toda a sociedade para garantirmos uma condução segura, o respeito às leis e a empatia nas ruas. Desacelerar é um ato de cuidado com o outro e consigo mesmo", afirma o diretor-presidente da Bahia Norte e Litoral Norte, Guilherme Freire.

Conscientização

A campanha do Maio Amarelo agrega os esforços constantes empreendidos pela Bahia Norte e Litoral Norte, a fim de mobilizar e conscientizar os motoristas sobre a responsabilidade de todos ao assumirem a direção. O resultado é evidenciado na redução considerável de acidentes nas rodovias administradas pelas concessionárias, entre abril de 2024 e abril de 2025.

Na Bahia Norte, o número de ocorrências caiu 13%; e, na Litoral Norte, os acidentes reduziram em 11%. Uma redução média total de 12% nos índices de sinistros, contabilizados nas rodovias sob a gestão das concessionárias.

As ações se fortalecem ao longo do mês de maio, quando a Bahia Norte e a Litoral Norte - em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Rodoviária Estadual - vão promover campanhas e atividades de informação e conscientização.

Para a próxima quinta-feira, dia 15, está programada uma blitz educativa, na BA-099, no posto do batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, em Arembepe; e no dia 29 de maio, a ação vai ocorrer na BA-093, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, município de Pojuca.

Manutenção

Os dados da Bahia Norte e Litoral Norte sinalizam ainda para um registro de 8% de ocorrências atribuídas a panes mecânicas, por uma desatenção associada à manutenção preventiva nos veículos.

Outro dado significativo está relacionado às condições do tempo. Ao contrário do que grande parte das pessoas pensam, 80% dos acidentes ocorrem com o tempo bom, céu aberto e ensolarado, além das boas condições da pista. Isso porque o condutor normalmente acaba tendo uma sensação maior de confiança, excedendo, por muitas vezes, a velocidade.

Como efeito, realiza ultrapassagens em locais proibidos ou desrespeita regras básicas de trânsito. Nesses 12 meses, as concessionárias tiveram apenas 2% de sinistros associados às condições do tempo, como chuva forte, alagamento, neblina e ofuscação natural do pôr do sol.