Falso professor é preso em flagrante dentro de universidade na Bahia | A TARDE

Um homem foi preso após se passar por professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Ele foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 22, dentro da instituição de ensino. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado e irá responder ao processo por falsa identidade.



De acordo com informações da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin/Teixeira de Freitas), o homem utilizava um perfil falso nas redes sociais, onde informava que era mestre e doutor em Ciência da Computação da pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).

As investigações policiais mostraram que ele teria cometido o mesmo crime em outra universidade. A equipe da Polícia Civil fez contato com as instituições de ensino da região e constatou que todas as informações eram falsas. A motivação do crime está sendo apurada.