Família contrata peritos para revisar trabalho da Polícia Civil | A TARDE

A família da ialorixá Bernadete Pacífico, assassinada em agosto deste ano, contratou peritos particulares para revisar o trabalho da Polícia Civil da Bahia.

Nesta terça-feira (7), o filho de Mãe Bernadete, Jurandir Wellington Pacífico, relatou que os peritos farão a revisão do trabalho de perícia e do laudo da morte da líder quilombola, já que a família está sem acesso ao inquérito policial.

No dia 18 de setembro, quando o assassinado da ialorixá completou um mês, a Polícia Civil da Bahia pediu à Justiça a prorrogação do inquérito que apura o assassinato. Esta prorrogação seria por mais um mês, com vencimento no dia 18 de outubro.

A ialorixá integrava o programa de proteção do Governo Federal, e a família quer saber quais protocolos de proteção estavam adotados antes dela ser executada.

Presos

Pelo menos três homens suspeitos de envolvimento no crime foram presos, em setembro. Na época, a polícia disse que um deles foi o executor do crime, enquanto os outros dois teriam guardado as armas usadas para matar Mãe Bernadete, e receptado os celulares da líder quilombola e de seus familiares.