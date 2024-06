Família: Gilson Feitosa Filho sucede o pai na Academia Baiana de Medicina

Gilson Feitosa Filho será empossado na Academia Baiana de Medicina - Foto: Divulgação

Prestes a ocupar a cadeira 36 da Academia Baiana de Medicina, o médico cardiologista Gilson Feitosa Filho terá uma importante como membro titular: suceder o pai, o também cardiologista Gilson Feitosa. A posse será na próxima terça-feira, 18, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, em Salvador.



Do pai, Gilson Filho herdou o talento e o amor pela cardiologia. Dr. Gilson Feitosa foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Sulamericana de Cardiologia e vice-presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia. Ele continua atuante e atualmente é professor da Escola Bahiana de Medicina, e diretor de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa Izabel.

Os demais filhos do cardiologista também seguiram a mesma profissão do pai. Gilson Feitosa Filho ressaltou que a decisão de seguir a cardiologia foi por amor e inspiração, não por imposição.

“Meu pai é cardiologista e professor, minha mãe, Sra. Ana Lúcia Feitosa, é professora de inglês, e os três filhos fizeram não só medicina, mas também cardiologia, todos na USP (Eu, Dra. Luciana Feitosa Seabra e Dr. Gustavo Feitosa). Sem dúvidas, a influência do professor Gilson Feitosa foi enorme, nunca nem de longe de forma coerciva, mas pela demonstração de entusiasmo em tudo que faz e pelo exemplo”, iniciou Gilson, que continuou.

“Nunca o vi se queixar de trabalho. Sempre o tive como ídolo e exemplo a ser seguido, e fui privilegiado por ter este ídolo tão próximo desde sempre”, completou o médico em entrevista ao Jornal A TARDE.

Sobre o feito inédito de suceder o pai na mesma cadeira da Academia Baiana de Medicina, Dr. Gilson Feitosa Filho afirmou estar honrado por assumir a missão.

“Foi com muita honra e alegria que recebi o comunicado de aprovação por unanimidade na Academia de Medicina da Bahia, a qual reúne médicos professores, pesquisadores e líderes com contribuições tão relevantes à medicina baiana. A academia tem a missão de apoiar a educação e a pesquisa médica, além estudar e discutir assuntos médicos de alta relevância para a ciência médica. Espero poder contribuir da melhor forma possível para manter o elevado nível científico desta nobilíssima instituição”, pontuou o médico.

“É particularmente emocionante para mim poder ingressar na Academia justamente na cadeira 36, até recentemente ocupada por meu pai até receber a outorga de Membro Emérito. Poder participar da mesma academia com meu pai ainda tão ativo é uma alegria e uma graça de Deus”, afirmou Dr. Gilson.

Gilson Feitosa Filho é doutor em Ciências pela USP, professor de tradução e pós-graduação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, professor titular de Medicina da Faculdade Zarns, além de ocupar o posto de chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Izabel, onde atual como professor das residências Clínica Médica e Cardiologia e como coordenador das pesquisas multicêntricas em cardiologia. Ele também tem quase 150 publicações científicas, incluindo em revistas internacionais, como a Lancet Circulation, Journal of American Heart Associotiom e Lipids.