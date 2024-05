Família vira refém e é libertada após horas de negociação | A TARDE

Três pessoas foram libertadas após serem tomadas como reféns no povoado de Baraúna do Rumo, zona rural de Barrocas. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, 20, e o suspeito foi preso depois de duas horas de negociação.

De acordo com relatos, o acusado, identificado pelo prenome Genário, invadiu uma casa durante uma tentativa de fuga da polícia. O suspeito então fez os moradores de reféns, chegando a atirar para mostrar que estava armado. As informações são do Calila Notícias.

Ainda segundo o portal, o homem teria exigido a presença da imprensa para libertar as vítimas. O caso foi solucionado quando a companheira do suspeito e um advogado chegaram ao local e houve negociação com a Polícia Militar.

Publicações relacionadas