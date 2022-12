Famílias quilombolas ficam desalojadas após forte chuva em Ilhéus

Moradores do Quilombo Morro do Miriqui, única comunidade Quilombola certificada de Ilhéus, no Sul da Bahia, sofreram grandes danos materiais com as fortes chuvas que atingiram a cidade na última semana. Eles tiveram casas, plantações e áreas do seu território invadidos pelas águas do Rio Cachoeira.

Na última semana, o nível do Rio Cachoeira aumentou nove metros por causa das chuvas nas cabeceiras dos rios que formam a bacia do Cachoeira: Piabanha, Salgado e Colônia. o rio, um dos maiores da Bahia, corta diversas cidades da região do Sul do estado e o aumento do seu nível causou enchentes em dezembro do ano passado.

Em Ilhéus, as cerca de 250 famílias quilombolas que vivem no território ancestral, perderam seus pertences, roupas, alimentações da dispensa coletiva, equipamentos da escolinha/creche quilombola, equipamentos da sala de áudio e vídeo do cineminha infanto-juvenil, além de móveis e eletrodomésticos. Famílias estão desabrigadas e desalojadas.

De acordo com o relato de moaradores ao Portal A TARDE, o Quilombo Morro do Miriqui permanece até então sem água potável para usos diversos, como fazer comida, hidratação das crianças, mulheres e idosos, inclusive banho e higiene pessoal.

Algumas famílias que estão desalojadas relataram que vivem situação críticas. Com isso, desde a última sexta-feira, 3, foram para um prédio abandonado da Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica próximo ao território quilombola.

Em toda a Ilhéus, de acordo com o Grupo de Amigos da Praia, mais de 300 famílias foram prejudicadas pelas chuvas. a maioria sem água e alimento. Instituições que estiveram presentes fizeram algumas doações, mas as famílias seguem precisando de ajuda.

Ao Portal A TARDE, a Defesa Civil de Ilhéus afirmou não ter recebido nenhuma solitação para atender ocorrências causadas pelas chuvas no Quilombo Morro do Miriqui.

De acordo com dados de terça-feira, 6, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), são 552 desabrigados e 13.806 desalojados na Bahia por causa das fortes chuvas. Os números correspondem às ocorrências registradas em 53 municípios afetados. Desse total, 31 estão com decreto de Situação de Emergência, incluindo Ilhéus.

null Arquivo Pessoal enviado ao A TARDE

null Arquivo Pessoal enviado ao A TARDE