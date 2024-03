Fazendeiro de 48 anos é morto a tiros ao chegar em propriedade rural | A TARDE

Um fazendeiro de 48 anos foi morto a tiros nesta quinta-feira, 29, na zona rural do município de Pau Brasil, no extremo sul do estado. O imóvel está localizado a cerca de 2 km do centro da cidade. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil da região, Rene Borges foi surpreendido por uma pessoa que estava escondida enquanto ele abria a porteira da fazenda. O suspeito efetuou os disparos e fugiu após o crime.

Ele foi socorrido para o Hospital Alex Magalhães, na cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Rene foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna e deve passar por necropsia. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

O caso é investigado pela delegacia de Pau Brasil.