Feira de Santana: dois homicídios são registrados em intervalo de 2 horas

Vítimas executadas não se conheciam - Foto: Reprodução

Dois homicídios foram registrados, na noite de terça-feira, 23, na noite de Feira de Santana. O primeiro crime foi contra um homem identificado como Edilson Santos da Cruz e o segundo contra uma mulher identificada como Erica Barbosa dos Santos.

Edilson Santos da Cruz, 42 anos, foi assassinado na Estrada da Pedra Ferrada, esquina com a Avenida Asa Branca, no bairro Asa Branca, por volta das 18h30. A vítima era mototaxista e foi morto com tiros na cabeça e no tórax.

Já por volta das 20h30, Erica Barbosa dos Santos, 31 anos, foi assassinada dentro do quarto na casa onde morava na Rua Boa Hora, bairro Conceição.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

