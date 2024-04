Feira dos Caxixis tem monitoramento facial | A TARDE

As câmeras com sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública estarão funcionando neste fginal de semana na cidade de Nazaré, no Recôncavo Baiano,, durante a realização da tradicional Feira de Caxixis.

A tecnologia é empregada nos Portais de entada da festa, com uma Plataforma de Observação Elevada (POE) estacionada na área externa do evento até este domingo, 31. O uso da ferramenta possibilita mais celeridade nas ações policiais e na captura de possíveis foragidos da Justiça.