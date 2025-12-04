Menu
HOME > BAHIA
PREVENÇÃO

Feira inicia vacinação contra vírus respiratório para gestantes

Imunizante estará disponível nas 103 salas de vacinação da rede municipal

Kenna Martins

Por Kenna Martins

04/12/2025 - 18:48 h
Vacina é exclusiva para gestantes a partir de 28 semanas
Vacina é exclusiva para gestantes a partir de 28 semanas -

A partir da próxima segunda-feira, 8, o município de Feira de Santana começa a aplicar a nova vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), com foco exclusivo nas gestantes que atingiram 28 semanas ou mais de gravidez.

As doses, entregues à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira, 4, serão distribuídas em todas as 103 salas de vacinação da rede municipal de saúde.

O imunizante, recém-incorporado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), tem como objetivo proteger as gestantes e garantir a transmissão de anticorpos ao bebê ainda durante a gestação, reduzindo riscos de bronquiolite, pneumonia e outras complicações respiratórias graves nos primeiros meses de vida.

Para ter acesso à dose, a paciente deverá apresentar o cartão da gestante ou documento que comprove o tempo de gravidez.

A chefe da Divisão de Controle Epidemiológico da SMS, Verena Leal, destaca a importância da estratégia para a saúde materno-infantil. “A aplicação é feita na gestante, mas o objetivo é proteger o bebê desde os primeiros dias de vida, reduzindo significativamente o risco de doenças respiratórias graves. É uma medida segura, eficaz e fundamental para prevenir internações e salvar vidas”, explica.

Bronquiolite feira de santana gestantes gravidez prevenção Vacinação Vírus Sincicial Respiratório

