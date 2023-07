“Feito para quem tem horas de baile”: assista o primeiro A TARDE Talks

O primeiro episódio do A TARDE Talks, novo braço de comunicação do Grupo A TARDE, foi ao ar nesta segunda-feira, 10, com entrevista exclusiva com a empresária e diretora da Íris Produções, Irailda Carvalho de Jesus, mais conhecida como Irá Carvalho. O comunicador e radialista Ildazio Tavares Jr, que comanda o programa, desconstrói o formato de “mesa talk” e manda o recado: “o Talks é feito para pessoas que têm algumas horas de baile, não para quem está indo para a festa pela primeira vez”.

E a primeira convidada do A TARDE Talks retrata bem a afirmação do comunicador, que não esconde um planejamento feito com referências como a do Programa do Jô, um dos mais famosos talk-shows do país. Irá Carvalho tem mais de 35 anos dedicados ao mercado do entretenimento da Bahia.

“Os entrevistados são pessoas que já fizeram acontecer. Em um papo sem amarras, irreverente. E começar por uma mulher preta, empoderada, é oferecer a caneta para se contar a história, para conversar com gente importante. Estou falando de pessoas que precisam de maior inclusão na mídia, que muitas vezes não estão ali [nos veículos] por preconceitos. Irá é a única mulher negra em ambiente de mais de 15 produtores. Também conversamos com Olodum, Vovô do Ilê. O Talks é feito para pessoas que têm algumas horas de baile, não para quem está indo para a festa pela primeira vez”, destaca Ildazio Tavares.

Dentro deste objetivo, o radialista acrescenta que a iniciativa parte da lógica da ‘Slow media’, movimento focado no ritmo de produção e consumo de mídia na era digital. O foco é a produção de um conteúdo mais duradouro, com conversas que rendem entre 40 minutos até uma hora, com um debate profundo baseado na ética jornalística e entrega de qualidade para o telespectador.

Inovação

O estúdio usado para o A TARDE Talks é formado pelos equipamentos mais modernos para a produção audiovisual, com toda a estrutura acústica necessária para a condução das entrevistas. O ambiente aconchegante ainda será usado para canais ligados com as mais diferentes áreas do mercado baiano, a exemplo do A Tarde Talks Med, para temas relacionados com a prática da medicina, e o A Tarde Talks sobre sobre arquitetura e design.

Após o lançamento oficial no próximo dia 14, o A Tarde Talks irá ao ar toda quinta-feira, sempre com uma nova entrevista. O programa fica disponível no A TARDE Play. Ele vai dialogar com artistas, personalidades, políticos, formadores de opinião, influencers e todos que fazem diferença na sociedade.

Com mais de cinco mil entrevistas no currículo, Ildazio Tavares Jr. tem 22 anos de comunicação e passagem por grandes veículos como o Grupo Transamérica, Grupo Metrópole e Rádio Excelsior da Bahia, além de atuação como colunista do Bahia notícias e Revista Let’s Go.

A TARDE Play