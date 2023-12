Felipe Freitas reage à criação de grupo de trabalho no governo | A TARDE

O secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado, Felipe Freitas, fez comentário sobre a publicação no Diário Oficial desta quinta-feira, 7, da portaria que institui o grupo de trabalho sobre dados e informações de interesse da segurança pública.



O titular da pasta estadual disse que o objetivo da iniciativa é a promoção do intercâmbio entre as organizações públicas e da sociedade civil, além da busca por maior transparência de informações "não sensíveis", visando contribuir para a execução de ações e políticas de prevenção à violência e difusão da cultura da paz.

"O grupo reúne instituições de governo; órgãos do sistema de justiça e instituições da sociedade civil para analisar a produção de informações e estatísticas criminais apontando potencialidades e desafios a serem superados na utilização de dados que pautem as políticas de segurança pública. É um anúncio histórico que aperfeiçoa o diálogo com a sociedade civil e reforça o planejamento estratégico para ações de prevenção à violência e promoção de direitos. Parabéns a Tenente-Coronela Denice Santiago que liderou essa importante iniciativa", disse Freitas.

A Portaria é assinada pelo secretário estadual de Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner.