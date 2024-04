Feriadão será de entregas do governo pelo interior da Bahia | A TARDE

Neste final de semana de feriadão prolongado, o governador Jerônimo Rodrigues fará uma série de entregas pelo interior do estado, começando em Barra do Rocha, a partir das 9h do sábado, 30, onde vai entregar a nova Creche Infantil Helenita Batista de Oliveira, na sede do município, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no Assentamento Coroa Verde, e uma ambulância.

Na ocasião, também serão entregues as pavimentações de ruas do Assentamento Coroa Verde, realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder).

A partir das 14h, Jerônimo seguirá para Itagibá, onde inaugura, na sede do município, o Pelotão da Polícia Militar e uma unidade de beneficiamento de leite. Já no distrito de Japomirim, o governador entrega o Mercado Municipal, que passou por obras de ampliação, o novo Centro de Abastecimento, e ainda o Estádio Damião Mascena, que também recebeu intervenções de requalificação. Jerônimo dará por entregues, na ocasião, ruas pavimentadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder).



Durante agenda no município de Campo Alegre de Lourdes, já na segunda-feira, 1º, às 10h, o governador participa, ao lado dos ministros dos Transportes, Renan Filho; e da Casa Civil, Rui Costa, da entrega do último trecho das obras de pavimentação da BR-235/BA, que contemplaram 45 quilômetros da rodovia.

De acordo com o governo, os trabalhos na BR-235 representam uma das principais iniciativas federais no estado da Bahia. O último trecho foi concluído por meio do Novo PAC, com investimento federal de aproximadamente R$ 117 milhões.

Ainda na área de infraestrutura, também serão assinadas autorizações para a pavimentação de outros 12 km, da rodovia BR-020, e para a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia para obras na rodovia BR-235, que liga Campo Alegre de Lourdes à divisa com o Piauí, no município de Caracol.



Outras ações



Ainda na ocasião, o governador vai entregar a rede de abastecimento de água para o bairro João José Bezerra, duas unidades de beneficiamento de mel e a implantação do Conecta Bahia, que oferece internet gratuita em duas praças do município.

Autoriza, ainda, convênios com a Prefeitura para a reforma de três escolas municipais e para a revitalização da Lagoa no Bairro Levada. O governador também dará por entregue a pavimentação de ruas em povoados locais e os sistemas de abastecimento de água que vão atender às localidades de Lagoa Velha, Piranhas e Carrapichel.