Feriado de Finados: saiba o que abre e fecha em Salvador e RMS

Confira o que abre e fecha em Salvador e RMS no dia de Finados - Foto: Divulgação | Salvador Shopping

O feriado de Finados, que acontece neste domingo, 2, vai alterar o funcionamento de alguns estabelecimentos e shoppings tanto em Salvador quanto na Região Metropolitana (RMS).

A seguir, confira uma lista de horário de funcionamento de alguns shoppings e estabelecimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Shoppings

Shopping Barra

Lojas: abrem das 12h às 20h;

Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 20h;

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma: abrem a partir das 12h;

Cinema: confira a programação no Cinesite.

Shopping Paralela

Lojas: abrem das 12h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;

Cinema: confira a programação no Cinesite.

Salvador Shopping

Lojas: abrem das 12h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;

Cinema: confira a programação no Cinesite.

Confira o que abre e fecha em Salvador e RMS no dia de Finados | Foto: Divulgação | Salvador Shopping

Salvador Norte Shopping

Lojas: abrem das 12h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;

Cinema: confira a programação no Cinesite.

Shopping Center Lapa

Âncoras: abrem das 9h às 19h;

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de alimentação e lazer: abrem das 11h às 19h;

Cinema: confira a programação no Cinesite.

Shopping Center Lapa | Foto: Divulgação | Shopping Center Lapa

Shopping Paseo

Lojas: opcional;

Praça de alimentação e lazer: abrem a partir das 12h;

Cinema: confira a programação no Cinesite.

Academia: consulte a programação no site oficial;

Shopping Itaigara

Fechado

Shopping Bela Vista

Âncoras: abrem das 13h às 21h

Lojas e quiosques: abrem das 14h às 21h;

Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;

Cinema: confira a programação no Cinesite;

Academia: Das 8h às 14h.

Shopping Piedade

Fechado

Mercados

Ceasa

Fechado

Mercado do Ogunjá

Funciona das 6h às 13h

Mercado de Paripe

Funciona das 6h às 14h

Sete Portas

Funciona das 6h às 13h

Mercado do Rio Vermelho

Boxes: funcionam das 7h às 14h;

Praça de alimentação: 7h às 16h.

Sac

Todos os Sac (Serviço de Atendimento ao Cidadão) vão estar fechados no dia do feriado de Finados.