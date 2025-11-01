Menu
BAHIA

Feriado de Finados: saiba o que abre e fecha em Salvador e RMS

Confira o horário de funcionamento de comércios em Salvador e RMS

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/11/2025 - 9:01 h | Atualizada em 01/11/2025 - 9:47
O feriado de Finados, que acontece neste domingo, 2, vai alterar o funcionamento de alguns estabelecimentos e shoppings tanto em Salvador quanto na Região Metropolitana (RMS).

A seguir, confira uma lista de horário de funcionamento de alguns shoppings e estabelecimentos.

Shoppings

Shopping Barra

  • Lojas: abrem das 12h às 20h;
  • Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 20h;
  • Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma: abrem a partir das 12h;
  • Cinema: confira a programação no Cinesite.

Shopping Paralela

  • Lojas: abrem das 12h às 21h;
  • Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
  • Cinema: confira a programação no Cinesite.

Salvador Shopping

  • Lojas: abrem das 12h às 21h;
  • Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
  • Cinema: confira a programação no Cinesite.
Salvador Norte Shopping

  • Lojas: abrem das 12h às 21h;
  • Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
  • Cinema: confira a programação no Cinesite.

Shopping Center Lapa

  • Âncoras: abrem das 9h às 19h;
  • Lojas e quiosques: Fechados
  • Praça de alimentação e lazer: abrem das 11h às 19h;
  • Cinema: confira a programação no Cinesite.
Shopping Paseo

  • Lojas: opcional;
  • Praça de alimentação e lazer: abrem a partir das 12h;
  • Cinema: confira a programação no Cinesite.
  • Academia: consulte a programação no site oficial;

Shopping Itaigara

Fechado

Shopping Bela Vista

  • Âncoras: abrem das 13h às 21h
  • Lojas e quiosques: abrem das 14h às 21h;
  • Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
  • Cinema: confira a programação no Cinesite;
  • Academia: Das 8h às 14h.

Shopping Piedade

Fechado

Mercados

Ceasa

Fechado

Mercado do Ogunjá

Funciona das 6h às 13h

Mercado de Paripe

Funciona das 6h às 14h

Sete Portas

Funciona das 6h às 13h

Mercado do Rio Vermelho

  • Boxes: funcionam das 7h às 14h;
  • Praça de alimentação: 7h às 16h.
  • Sac

Todos os Sac (Serviço de Atendimento ao Cidadão) vão estar fechados no dia do feriado de Finados.

