Feriado de Finados: saiba o que abre e fecha em Salvador e RMS
Confira o horário de funcionamento de comércios em Salvador e RMS
O feriado de Finados, que acontece neste domingo, 2, vai alterar o funcionamento de alguns estabelecimentos e shoppings tanto em Salvador quanto na Região Metropolitana (RMS).
A seguir, confira uma lista de horário de funcionamento de alguns shoppings e estabelecimentos.
Shoppings
Shopping Barra
- Lojas: abrem das 12h às 20h;
- Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 20h;
- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma: abrem a partir das 12h;
- Cinema: confira a programação no Cinesite.
Shopping Paralela
- Lojas: abrem das 12h às 21h;
- Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
- Cinema: confira a programação no Cinesite.
Salvador Shopping
- Lojas: abrem das 12h às 21h;
- Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
- Cinema: confira a programação no Cinesite.
Salvador Norte Shopping
- Lojas: abrem das 12h às 21h;
- Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
- Cinema: confira a programação no Cinesite.
Shopping Center Lapa
- Âncoras: abrem das 9h às 19h;
- Lojas e quiosques: Fechados
- Praça de alimentação e lazer: abrem das 11h às 19h;
- Cinema: confira a programação no Cinesite.
Shopping Paseo
- Lojas: opcional;
- Praça de alimentação e lazer: abrem a partir das 12h;
- Cinema: confira a programação no Cinesite.
- Academia: consulte a programação no site oficial;
Shopping Itaigara
Fechado
Shopping Bela Vista
- Âncoras: abrem das 13h às 21h
- Lojas e quiosques: abrem das 14h às 21h;
- Praça de alimentação e lazer: abrem das 12h às 21h;
- Cinema: confira a programação no Cinesite;
- Academia: Das 8h às 14h.
Shopping Piedade
Fechado
Mercados
Ceasa
Fechado
Mercado do Ogunjá
Funciona das 6h às 13h
Mercado de Paripe
Funciona das 6h às 14h
Sete Portas
Funciona das 6h às 13h
Mercado do Rio Vermelho
- Boxes: funcionam das 7h às 14h;
- Praça de alimentação: 7h às 16h.
- Sac
Todos os Sac (Serviço de Atendimento ao Cidadão) vão estar fechados no dia do feriado de Finados.
