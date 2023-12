Fernando Vita deixa o quadro de conselheiros do TCM-BA | A TARDE

O conselheiro Fernando Vita deixou o Tribunal de Contas dos Município (TCM-BA) nesta quinta-feira., 21, após 20 anos de trabalho no órgão. Prestes a completar 75 anos de vida nesta sexta, 22, motivo pelo qual terá que passar pela aposentadoria compulsória, Vitta foi homenageado por diversos colegas e autoridades.

“Cumpriu o dever como servidor público, honrou todos os cargos que ocupou com sua inteligência, dedicação, correção e retidão ética”, disse o presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, na sessão que marcou a despedida do conselheiro.

Andrade Netto lembrou ainda que Vita foi vice-presidente de todos os conselheiros que exerceram a presidência do TCM no período em que esteve no tribunal, e que ainda exerceu todos os demais cargos de direção da corte, menos a presidência, “porque não quis, apesar do apelo de todos os pares, porém compartilhou comigo a gestão do tribunal, e é o responsável pelos êxitos administrativos que consegui, não pelos erros, que são só meus”.

O presidente do órgão lembrou ainda que o jornalista, cronista, escritor e publicitário, Fernando Vita é um intelectual reconhecido no Brasil, e relembrou as passagens profissionais na carreira, como “o parceiro de Jaguar no seminário O Pasquim, colega de redação e de aventuras de João Ubaldo Ribeiro, no Jornal da Bahia, bem como de Joca Teixeira Gomes, de Guido Guerra, do poeta Florisvaldo Matos, de James Amado e de tantos outros intelectuais da Bahia.

Vita passa a dedicar o tempo à literatura. A sessão especial contou com a presença do presidente do TCE, conselheiro Marcus Presídio e dos conselheiros Inaldo da Paixão e Gildásio Penedo, além de servidores. E também com “as três mulheres” da vida do conselheiro Fernando Vita: a esposa Gal, a filha Fernanda e a neta Thaís.

Todos os conselheiros que compõem a corte se manifestaram, ressaltando a inteligência, o humor e outras qualidades do conselheiro, além do empenho no trabalho e pelo fortalecimento do TCM, como Aline Peixoto, que de licença, fez questão de se manifestar em mensagem escrita, lida durante a sessão, com a seguinte mensagem: “embora tenha partilhado da sua presença por pouco tempo no plenário da corte, apenas nove meses, aprendi muito com a inteligência e sabedoria. E agradeço, de coração o carinho, atenção e respeito que sempre teve comigo”.

Homenagens também foram feitas pelos conselheiros Mário Negromonte, Ronaldo Sant’Anna, Nelson Pellegrino, Alex Aleluia (substituto), e Plínio Carneiro Filho.