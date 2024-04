Festival Bahia Beer acontece entre os dias 15 e 17 de novembro | A TARDE

O Bahia Beer Festival pretende receber um número maior de pessoas no evento deste ano, que acontece de 15 a 17 de novembro. Mais de 100 mil pessoas participaram da primeira edição do Bahia Beer Festival, que aconteceu em Alagoinhas em 2023, sendo 25% turistas, em sua maioria de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

O evento levou alavancou 60% do incremento da hotelaria e uma receita de R$ 31 milhões. Os dados são da pesquisa da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), apresentados nesta quarta-feira, 3, no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Alagoinhas. Na plateia, estavam autoridades, empresários e representantes de organizações sociais.

As ações para a divulgação do Bahia Beer 2024 começaram no mês de março, no Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau, em Santa Catarina. A promoção baiana segue no Brasil Brav e no Festival Mondial de La Biere, dois importantes eventos de cerveja do país, que acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, antes do festival de Alagoinhas.