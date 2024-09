Festival no Rio Vermelho tem pratos promocionais de frutos do mar

Açoda de frutos do mar - Foto: Divulgação

A 21ª edição da Semana do Pescado começou em Salvador, e com ela o Festival Maré de Sabores, que ocorre no Mercado do Rio Vermelho. O evento, que teve início nesta terça-feira (10), vai até o próximo domingo (15), conta com venda de pratos à base de frutos do mar com preços promocionais, e atrai consumidores interessados em aproveitar os descontos e a qualidade dos produtos.

A Semana do Pescado é uma iniciativa nacional voltada a incentivar o consumo e a comercialização de frutos do mar. Na Bahia, o evento é organizado pela Bahia Pesca, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel-BA), que também promove o festival gastronômico.

Além dos descontos nos restaurantes, a programação inclui uma série de atividades especiais. Durante o festival, o espaço Cozinha Show contará com a participação de chefs renomados, que irão apresentar receitas e preparar pratos utilizando os produtos disponíveis no evento. Haverá também oficinas gastronômicas e um estande da Bahia Pesca com uma exposição de alevinos.