Festival SouJuvs encerra Feira EnCena com shows de Jau e Raça Sound

O Festival SouJuvs já aconteceu em Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras e Ilhéus - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Com o tema Valorização Ancestral através dos Blocos Afros, o festival SouJuvs chegou a Feira de Santana, na tarde deste domingo, 29, marcando o encerramento da primeira edição do Circuito Cultural de Feira de Santana (Feira EnCena). O cantor Jau abriu os shows no Centro de Cultura Amélio Amorim, seguido das apresentações dos artistas locais Carol Pereyr e Roça Sound.

O Soujuvs é promovido pela Coordenação-geral de Políticas Públicas de Juventude (Cojuve), vinculada à Secretaria Estadual de Relações Institucionais (Serin). A iniciativa busca promover ações culturais, formativas e interativas para as juventudes baianas, fortalecendo a visibilidade das políticas públicas de juventude conduzidas pelo Governo do Estado.

“Estamos muito felizes com esta penúltima edição do SouJuvs na estrada, com a missão de territorializar a nossa presença como política pública para a juventude do estado. Feira de Santana é uma cidade extremamente importante pela cena cultural que mexe com esse público, com o comércio e com a economia solidária. E aqui também demos um ‘match’ com o Feira EnCena, que é uma ocupação, uma agenda permanente da Secult”, destacou o coordenador-geral da Couve, Nivaldo Millet.

Conhecido por cantar hits como ‘Sandália de couro’ e ‘Flores da favela’, o cantor baiano Jau agitou centenas de pessoas no Centro de Cultura Amélio Amorim. “Quero parabenizar os organizadores. É um prazer participar desse tipo de política, desse tipo de atitude, porque na juventude mora tudo. Então, seja na música, no teatro, ou em qualquer área, se você tem políticas que fomentam a formação dos jovens, você está contribuindo com um futuro melhor”, disse.

A fisioterapeuta Lorena da Silva Oliveira, de 25 anos, não parava de dançar ao som do artista. “Estou amando e esperando mais iniciativas como esta aqui, em Feira de Santana”, disse.

Para a advogada Adrieli Rego Santos, 24, essa foi uma oportunidade de conhecer artistas diferentes: “soube do evento através das minhas amigas que compõem uma banda local. Está maravilhoso”.

O público ainda participou de uma intervenção artística de grafite, que destacou a diversidade cultural da Bahia. Conhecido pelo nome artístico, Don Guto é um grafiteiro da cidade, que expôs o trabalho, ao vivo, durante o SouJuvs.

“Trabalho há uns 15 anos com grafite e trouxe, hoje, o trabalho que faço com mulheres negras, deusas. Trouxe, hoje, uma mistura de Iemanjá com um pouco de influência de anime, que é uma arte japonesa, para mostrar a cultura do mundo, que se mistura muito. O governo está de parabéns por promover iniciativas como esta, com um público legal, interagindo, e onde posso conhecer pessoas e mostrar o meu trabalho”, disse @donguto, como é conhecido nas redes sociais.

O Festival SouJuvs já aconteceu em Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras e Ilhéus.