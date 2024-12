Fieb e Sebrae lançam Feira da Indústria da Bahia 2025

INDEX tem como objetivo destacar o papel vital que a indústria desempenha na economia do estado - Foto: Divulgação

Sétimo maior PIB do Brasil, com R$ 307,3 bilhões e principal economia do Nordeste, a Bahia tem a indústria como um dos seus vetores de crescimento e desenvolvimento. Responsável por contribuir com R$ 76,5 bilhões na formação do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, a indústria baiana, que representa 3,8% da indústria nacional e emprega mais de 457 mil trabalhadores, lança na próxima quinta-feira, 21, a INDEX – A Feira da Indústria da Bahia 2025.

O lançamento será às 18h30, no Espaço de Convivência da FIEB, na Rua Edístio Pondé, nº 342, Stiep, Salvador. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia (Sebrae/BA) a INDEX – A Feira da Indústria da Bahia 2025, acontecerá de 27 a 29 de agosto de 2025, no Centro de Convenções de Salvador.

A INDEX tem como objetivo destacar o papel vital que a indústria desempenha na economia do nosso estado e de promover um ambiente propício para o surgimento de novas ideias, a formação de parcerias estratégicas e a geração de negócios.

“A Bahia detém uma das maiores economias regionais e uma indústria diversificada, que coloca o estado no centro dos grandes avanços regionais, nacionais e por que não, globais. Além da importância da nossa indústria, a Bahia também conta com um diferencial tecnológico, representado pelo ecossistema do SENAI Cimatec, que está a serviço da inovação e dos avanços tecnológicos do nosso estado. Faltava-nos apenas uma INDEX para consolidar tudo isso e apresentar esta vitrine do que é a indústria baiana e do que ela poder vir a ser, se continuarmos atentos às tendências e novas tecnologias”, explica Carlos Henrique Passos.

Passos destaca ainda a importância de ter a parceria do Sebrae nesta iniciativa, permitindo amplificar e incluir não apenas as grandes, mas também as pequenas e médias indústrias. “O Sebrae/BA é um parceiro da FIEB de todas as horas e isso reforça o nosso entendimento de que para crescer, precisamos unir forças”, complementa.

Para o diretor Técnico do Sebrae/BA, Franklin Santos, a realização da INDEX é marcada pela sinergia entre as organizações. “Sebrae e FIEB dão início a mais uma parceria com foco no fortalecimento industrial baiano, conjugando inovação e sustentabilidade, pilares do desenvolvimento do setor. A INDEX será uma oportunidade imperdível para a Bahia dar visibilidade e celebrar as mais destacadas cadeias produtivas da indústria estadual, junto com as micro e pequenas empresas que as tornam importantes geradoras de renda, emprego e bons negócios”.

Essencial ao crescimento econômico, a indústria gera empregos, impulsiona o empreendedorismo e melhora a qualidade de vida da população ao estimular a inovação. Indústria da construção (20,1%), serviços industriais de utilidade pública (19,6%), derivados de petróleo e combustíveis (15,5%), indústrias química (8,9%) e de alimentos (6,3%) são os principais segmentos e representam 70,4% da indústria do estado.

A INDEX foi pensada para oferecer uma programação que inclui uma agenda de palestras, workshops e painéis, com a proposta de explorar tendências e tecnologias inovadoras para o setor industrial. O foco é também debater temas de interesse para o setor da Indústria, como produtividade e inovação, sustentabilidade e alternativas energéticas, dentre outros tópicos relevantes para o setor.

SERVIÇO

A presença no evento pode ser confirmada em: https://pt.surveymonkey.com/r/feiradaindustria