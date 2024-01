Filha do dono da empresa de ônibus está entre vítimas de acidente | A TARDE

Pelo menos 25 pessoas já foram confirmadas entre as mortes do acidente entre um micro-ônibus e um caminhão na BR-324. Entre as vítimas, está a filha do dono da Naldo Turismo, empresa do coletivo envolvido na batida.

Em contato com o Portal A TARDE, a Naldo Turismo confirmou o falecimento da jovem. A mulher foi identificada como Michele Silva, de 30 anos, e costumava viajar na frente do veículo, junto com o motorista.

De acordo com a empresa, o condutor foi identificado com o prenome de Joilson e também teria morrido no acidente.

Ao todo, o acidente contabilizou 18 pessoas do gênero feminino e sete pessoas do gênero masculino. Entre as vítimas, estariam homens, mulheres, crianças e adolescentes.

Naldo Turismo

Por meio de nota, a Naldo Turismo, que pertence ao empresário Josinaldo Silva, lamentou profundamente o ocorrido com o ônibus da empresa. A empresa disse ainda que deseja força aos familiares, amigos e sociedade jacobinense.

A Naldo Turismo destaca ainda que não está medindo esforços para tentar amenizar o sofrimento coletivo da população. O número da assessoria da empresa foi disponibilizado para prestar o apoio necessário.