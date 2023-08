Filho de Mãe Bernadete faz desabafo e pede justiça sobre morte da mãe

O filho de Maria Bernadete Pacífico, Mãe Bernadete, excetuada com 20 tiros na noite de quinta-feira,17, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Wellington Silva fez uma desabafo emocionante ao relatar a morte da sua genitora. Em conversa com o Portal A TARDE, ele diz acreditar na justiça e faz um apelo ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues e ao ministro da Justiça, Flávio Dino.

"Mãe Bernadete, a minha mãe, era a maior representatividade cultural, de luta e resistência de Simões Filho e foi morta dessa forma brutal com 20 tiros, sendo doze no rosto e oito no corpo. Eu não vou sujar as minhas mãos de sangue porque acredito que a fatura vai chegar para quem cometeu esse crime. Por isso peço justiça e faço um apelo ao governador Jerônimo Rodrigues e ao ministro Flávio Dino", desabafou.

Criminosos teriam invadido o terreiro da comunidade, feito familiares reféns e executado Mãe Bernadete a tiros. Ela é mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, assassinado há quase seis anos, no dia 19 de setembro de 2017.