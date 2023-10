Filho é preso por tentar matar o pai com golpes de faca em Dom Basílio | A TARDE

Um homem foi preso por tentativa de matar o próprio pai com golpes de faca, no município de Dom Basílio, que fica localizado na região centro-sul do estado da Bahia. A informação foi divulgada pelo site Achei Sudoeste, nesta terça-feira, 17.

De acordo com a publicação, o crime teria acontecido na localidade de Várzea do Engenho. Uma testemunha relatou aos policiais que ouviu gritos de socorro da vítima, a qual teria recebido vários golpes de facão desferidos pelo próprio filho enquanto dormia.

Ao chegar no local, as equipes encontraram um homem de 60 anos com cortes profundos nos braços e na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento médico e encaminhou a vítima ao hospital de Dom Basílio.

O filho confessou a autoria dos atos praticados, foi detido em flagrante e conduzido para a Delegacia de Livramento de Nossa Senhora para adoção das medidas cabíveis.