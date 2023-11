Filho interrompe velório da mãe após notar marcas de violência | A TARDE

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) interrompeu o velório de uma mulher de 53 anos, após o filho dela notar marcas de violência no corpo da mulher. O velório era realizado na tarde de domingo (29), em Irará, cidade a cerca de 135 km de Salvador.

Marilene Carla Martins dos Santos apresentava marcas de violência na cabeça, nariz e em um dos lábios. No entanto, Kauã Martins dos Santos, filho de Marilene, disse a Polícia Civil da cidade que a mulher foi internada no Hospital Municipal de Irará com o quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ele detalhou ainda que ela foi internada na noite de sábado (28) e, momentos depois, faleceu. De acordo com Kauã Martins, Marilene saiu com o namorado no sábado, pouco antes de ser internada.

Familiares e amigos de Marilene contaram que após a morte dela, o companheiro desapareceu e até então não foi encontrado para falar sobre caso. Além disso, ele teria bloqueado o número de telefone da vítima.

Foto: Reprodução/TV Subaé

Após a denúncia do filho, o corpo de Marilene foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana para necropsia. O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade.

Com informações da TV Subaé