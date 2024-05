Filho mata mãe no Dia das Mães e acaba preso pela Polícia | A TARDE

Um homem foi detido, em Feira de Santana, no interior da Bahia, após suspeita de espancar e matar a mãe no “dia das mães, 12 de maio”. O mandado de prisão contra ele foi cumprido no último domingo, 19.

De acordo com a Polícia Civil, após a informação da morte de Zenildo Barbosa da Costa, de 54 anos, as equipes localizaram o autor e testemunhas, que foram ouvidas. O suspeito foi interrogado e por não estar em situação de prisão em flagrante, foi representada a prisão preventiva.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Lorena Almeida, o homem nega ter praticado agressões contra a própria mãe. “O autor negou as agressões, alegou que teria discutido com a sua mãe e teria se defendido dela, mas que não a agrediu e não praticou lesões de arma branca contra ela”, contou ao Acorda Cidade.

