Fim de ano sem avião? Rumores de paralisação preocupam passageiros

Aeroporto de Salvadfor registrou movimento de 2 milhões de passageiros de julho a setembro de 2024 - Foto: Divulgação

Quem planejou viajar no Natal ou Reveillon para encontrar a família ou simplesmente passear está apreensivo com a ameaça de paralisação no aeroporto de Salvador a partir da próxima segunda-feira, 16.

Rumores de atrasos nos salários de dezembro, 13º, vales refeição e transporte deixaram no ar a possibilidade de interrupção dos serviços da Top Lyne, empresa terceirizada que opera os aparelhos de raios-x do setor de embarque do terminal.

Por se tratar de uma terceirizada, a assessoria da 'Salvador Bahia Airport', integrante da 'Vinci Airports', não soube confirmar ou negar o impasse, mas informou que já mobilizou uma equipe operacional para apurar o caso.

A reportagem de A TARDE tentou contato com a Top Lyne, por telefone e email, mas não houve retorno até o fechamento dessa reportagem.