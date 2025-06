Fintech baiana está no top 10 das originadoras de crédito consignado privado do país

- Foto: Agência Brasil

A revolução no setor de crédito no Brasil tem encontrado protagonistas fora do eixo tradicional Rio-São Paulo. Um dos expoentes dessa mudança é a Credifit, fintech baiana que, iniciando o quinto ano de operação, já se consolidou entre as 10 maiores originadoras de crédito consignado privado (novo crédito do trabalhador) do país.

Autorizada pelo Banco Central como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e primeira instituição do tipo a operar na Bahia, a Credifit também foi a pioneira da região a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), por meio do STR – Sistema de Transferência de Reservas e também o SPI - Sistema de Pagamentos Instantâneos.

“A Credifit é, antes de tudo, uma empresa de tecnologia. Desenvolvemos soluções financeiras seguras, escaláveis e modulares, capazes de atender parceiros em qualquer lugar do Brasil. Nosso diferencial está na combinação entre inteligência digital e compromisso com a inclusão financeira”, afirma Eduardo Sorensen, CEO e sócio-fundador da empresa.

De Salvador para o Brasil: infraestrutura de crédito e serviços bancários integrados

A Credifit oferece um ecossistema de soluções financeiras via CaaS (Credit as a Service) e BaaS (Banking as a Service). Empresas de diversos segmentos — de fintechs a varejistas e ERPs — já utilizam essas plataformas para oferecer crédito e serviços bancários customizados aos seus clientes, de forma regulada e integrada.

A infraestrutura permite que parceiros usem APIs modernas e estáveis, com conectividade para operações como empréstimos pessoais, antecipação de recebíveis, conta digital, Pix, e liquidação de transações em tempo real. A empresa também disponibiliza antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, alternativa segura e digital para ampliação do portfólio de crédito aos trabalhadores.

“Seja uma empresa que deseja distribuir crédito com a nossa tecnologia, ou uma que busca agregar serviços financeiros a sua base de clientes, oferecemos um modelo plug-and-play que reduz custos, acelera lançamentos e garante total conformidade regulatória”, explica Sorensen.

Tecnologia que gera inclusão e resultados

Com um time de especialistas nas áreas de finanças, tecnologia e crédito, a Credifit atuaxom foco na democratização do acesso ao crédito com responsabilidade, transparência e inovação.

Além disso, a fintech mantém parceria com a Paraguaçu Investimentos, gestora de investimentos regulada pela CVM, pioneira na Bahia na gestão de fundos de crédito (FIDCs). Credifit e Paraguaçu, através dos FIDCs Trademax e Multimax, tem atuado na missão de ampliar alternativas de crédito para empresas dentro e fora do estado, com operações de antecipação de recebíveis e contratos; capital de giro e crédito consignado.

“Nosso objetivo é seguir crescendo com propósito, ajudando a moldar o futuro do crédito no Brasil. A nova fase do setor pede tecnologia, integração e confiabilidade — é exatamente o que entregamos com nossos produtos BaaS e CaaS”, conclui Sorensen.