Flávio Bolsonaro curte Semana Santa em Praia do Forte | A TARDE

Depois de se encontrar com o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aproveitou o feriadão da Páscoa com a esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro em Praia do Forte, no município de Mata de São João, Litoral Norte baiano.

Colbert aproveitou o feriado da Semana Santa para receber convidados, incluindo o filho do ex-presidente. Nas redes sociais, Flávio e a esposa apareceram ao lado do DJ Rafa Gouveia, responsável pela animação de uma festa de 15 anos realizada na sexta-feira, 29.