Floresta Azul recebe projeto ‘Pequeno Cidadão’

O município de Floresta Azul(BA), a 469km de Salvador, recebe, nesta quinta-feira, 28, o projeto Pequeno Cidadão, que emite carteiras de identidade para crianças.

O atendimento, em um ambiente lúdico e preparado para o público infantil, será de 7h30 às 17h, por ordem de chegada, através da distribuição de senhas. A carreta do SAC Móvel vai estar na Praça Lomanto Júnior.

A primeira via de RG é gratuita. Para a 2ª e demais vias é preciso pagar uma taxa de R$ 46,19. Para solicitar o documento é necessário apresentar certidão de nascimento original e levar duas fotos 3x4. A fotografia deve ser colorida e ter a imagem frontal da pessoa a ser identificada, sem retoque, e com a cor do fundo branca.

Projeto Pequeno Cidadão:

*O quê: Emissão de RG

*Quando: Quinta-feira, dia 28 de setembro

*Horário: 7h30 às 17h

*Onde: Floresta Azul (Praça Lomanto Junior)

*Quanto:* Gratuito (1ª via); R$ 46,19 (2ª e demais vias)